Площадь Вентспилса : 55.4 км2





: 55.4 км2 Население Вентспилса : около 44 000человек





: около 44 000человек Как добраться: Паром, самолёт, автобус или машина





Климат в Вентспилсе : умеренный морской климат с теплым ветром зимой и прохладной погодой летом. Средняя температура в течение года составляет + 6,6 ˚ C, самая высокая + 33,7 ˚ C. Из за морского климата в порту Вентспилса никогда нету льда, даже самой холодной зимой. Средним количеством осадков можно считать примерно 700 мм. в год, средняя относительная влажности воздуха 82%. Самый тёплый месяц в Вентспилсе считается по статистике июль.





: умеренный морской климат с теплым ветром зимой и прохладной погодой летом. Средняя температура в течение года составляет + 6,6 ˚ C, самая высокая + 33,7 ˚ C. Из за морского климата в порту Вентспилса никогда нету льда, даже самой холодной зимой. Средним количеством осадков можно считать примерно 700 мм. в год, средняя относительная влажности воздуха 82%. Самый тёплый месяц в Вентспилсе считается по статистике июль. Движение транспорта в Вентспилсе : автобус, маршрутки, такси и машина.





: автобус, маршрутки, такси и машина. Электричество: 220 volts AC, 50 Hz, розетка со штекером с двумя концами, Европейский стиль.





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программой очистки Вентспилса

паромная линия

Олимпийского центра

Карта города Вентспилс -



Пожарная и спасательная службы 01, 112Полиция 02, Муниципальная полиция 08Скорая помощь 03Аварийная служба 8000404, расположенный на северо-западе Латвии и приблизительно 189 километров от Риги, это новейший, современный европейский город с широким спектром доступных развлечений и туристических достопримечательностей. В этом городе проживают около 44000 жителей.находится в устье реки Вента, впадающей в Балтийское море. Его свободный ото льда, мирового класса порт является одним из основных центров транзита между Востоком и Западом.Около десяти лет назад, когдаотпраздновал свое 700-летие, его улицы и здания все ещё показывали широко распространенные признаки пренебрежения вызванные десятилетиями советского хаоса. Контраст со дня города славы в 17-м веке под герцога Екаба, и с быстрым периодом расширения в начале 20-го века, не мог бы быть ещё большем. Юбилейные торжества были также времем для переоценки и серьезного долгосрочного планирования. Те усилия всех этих лет назад принесли свои плоды, и помогли привести к позитивным поворотом в развитии города. Вентспилс также гордится самыми чистыми улицами и гладким асфальтом для водителей. Вентспилс так же известен как самый яркий город в Латвии, ни с одной неосвещенной улицы после наступления темноты. В течение летних месяцев, привлекательная фонтаны и цветочные композиции радуют жителей города и приезжих туристов.Широкой экологическойбыл одним стало одной из самых известных историй успеха города. В тесном сотрудничестве с местными предприятиями и экологическими экспертами из Нидерландов,сумел превратиться из зоной экологического бедствия в ухоженный и экологически чистый город. В 1999 году пляж Вентспилса стал первым в стране, который смог получить Голубой флаг, означающий его безопасности для окружающей среды, а также отремонтированы набережная реки Вента и в настоящее время является популярным местом для тихих прогулок и городских фестивалях. Крупнейший в мире грузовые танкеры теперь могут состыковаться на круглогодично свободный ото льда Вентспилский порт, чье действие судоходный канал был ещё подготовлен в 1998 году. Пассажиры и туристы по достоинству оценят недавно отремонтированный автовокзал города. Летом туристы теперь имеют возможность провести ночь в полностью оборудованом на побережье площадке для кемпинга.имеет регулярное паромное сообщение со Швецией., открыта 30 августа 2002 года. Линии пассажирских и грузовых паромов работает шесть раз в неделю. Вентспилс особенно гордится своими наградами и успехами в реконструкции существующих зданий и в строительстве новых. Некогда дряхлый замок немецких рыцарей Ливонского ордена сейчас является одним из самых современных в Латвии музеев.Несколько новых памятников культуры также стали популярными достопримечательностями города, включая скульптуру каменного моря.стал особенно привлекательным с новым лицом, на который оборудован стадион с подогревом, легкоатлетический манеж, баскетбольный зал, ледовый каток, теннисные корты, бассейн и скейт-парк. Скейт-парк является самым крупным парком в своем роде в странах Балтии, а также открыт новый центр водных развлечений - аквапарк с бассейном. При организации экскурсий и выборе места для ночлега, мы предлагаем Вас воспользоваться услугами. С мая он открыт каждый день! Он может предоставить подробную, актуальную информацию о всём спектре туристических возможностей в Вентспилсе!